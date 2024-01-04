Важкі бої та знищення сотні росіян — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS

Збройні сили України вже 680 діб протистоять російському ворогу, влучно нищить його техніку і особовий склад та виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту. Крім того, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

район зосередження особового складу противника,

три засоби протиповітряної оборони,

три артилерійських засоби,

станцію радіоелектронної боротьби,

два пункти управління противника.

Обстріли росіян по Україні

За минулу добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом, загарбники завдали сім ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем та ударами авіації опинились понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", — розповідають у Генштабі.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку загарбники теж наступають, наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти надалі намагаються оточити Авдіївку, проте українські захисники продовжують стримувати ворога, завдаючи значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дев'ять безрезультатних штурмових дій.

Зведення Генштабу 4 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно В ISW розповіли, де намагаються наступати росіяни. Крім того, Олександр Сирський розповів, на яких напрямках найбільше намагаються наступати окупанти.