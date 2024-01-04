Трудные бои и уничтожение сотни россиян — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины уже 680 суток противостоят российскому врагу, метко уничтожают его технику и личный состав и истощают россиян вдоль всей линии фронта. Кроме того, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника", — говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

район сосредоточения личного состава противника,

три средства противовоздушной обороны,

три артиллерийских средства,

станцию радиоэлектронной борьбы,

два пункта управления противника.

Обстрелы россиян по Украине

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В общей сложности захватчики нанесли семь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем и ударами авиации оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", — рассказывают в Генштабе.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении захватчики тоже наступают, наши воины отразили четыре атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты также пытаются окружить Авдеевку, однако украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают действия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил девять безрезультатных штурмовых действий.

Сводка Генштаба 4 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 4 января

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 780 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 21 бронемашину, 28 артиллерийских систем, 12 танков и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 362 280 (+780) человек,

танков — 6 002 (+12) единицы,

боевых бронированных машин — 11 128 (+21) единиц,

артиллерийских систем — 8 574 (+28) единицы,

РСЗО — 947 (+2) единиц,

средств ПВО — 630 (+1) единиц,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 753 (+5) единицы,

крылатых ракет — 1 785 (+2) единиц,

кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,

подводных лодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерны — 11 423 (+32) единицы,

специальной техники — 1 304 (+6) единицы.

Потери врага на 4 января 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно В ISW рассказали, где пытаются наступать россияне. Кроме того, Александр Сырский рассказал, на каких направлениях больше всего пытаются наступать оккупанты.