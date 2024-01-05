Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 января.
DeepState
По состоянию на 5 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:
- Беломосковском, Северском и Белгородском,
- Сватовском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Бердянском,
- Запорожском,
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
- Украинские военные провели 44 боевых щелчка с российскими войсками
- под Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,
- Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,
- Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,
- Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Условные отметки на карте:
Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские войска подтвердили наступление в районе Кременной и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии фронта.
Оперативная ситуация в Украине на 5 января 2023 года
За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В общей сложности захватчики нанесли семь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем и ударами авиации оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", — рассказывают в Генштабе.
Напомним, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
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