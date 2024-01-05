Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

5 января 2024 07:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 января.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 5 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

  • Беломосковском, Северском и Белгородском,
  • Сватовском,
  • Бахмутском,
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдеевском,
  • Бердянском,
  • Запорожском,
  • Таврическом.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

  • Украинские военные провели 44 боевых щелчка с российскими войсками
  • под Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,
  • Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,
  • Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,
  • Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска подтвердили наступление в районе Кременной и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии фронта.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 5 января 2023 года

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В общей сложности захватчики нанесли семь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем и ударами авиации оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

ситуация на фронте
Украинский воин на фронте. Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", — рассказывают в Генштабе.

Напомним, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме