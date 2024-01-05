Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 января.

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DeepState

По состоянию на 5 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

Беломосковском, Северском и Белгородском,

Сватовском,

Бахмутском,

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевском,

Бердянском,

Запорожском,

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 44 боевых щелчка с российскими войсками

под Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,

Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,

Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,

Первомайского и Невельского Донецкой области,

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска подтвердили наступление в районе Кременной и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии фронта.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 5 января 2023 года

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В общей сложности захватчики нанесли семь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем и ударами авиации оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Украинский воин на фронте. Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", — рассказывают в Генштабе.

Напомним, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.