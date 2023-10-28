Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 28.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти ворогу та вести активні бойові дії станом на суботу, 28 жовтня.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 28 жовтня, на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 28.10.2023 українські війська незначно просунулися на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Українські війська продовжували обмежені наступальні дії поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть "активну оборону" на Бахмутському напрямку та ведуть наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій, коли мають для цього можливість.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки, але жодного підтвердженого наступу не зробили.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили незначно просунулися на східний (лівий) берег Херсонської області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 28 жовтня 2023 року ще нема. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір 27 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 27 жовтня. Фото: скриншот

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Бійці ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Боєць ЗСУ під час навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, великі втрати військової техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі. Лише з 10 жовтня 2023 року армія РФ втратила понад 5 тис. окупантів та 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки.