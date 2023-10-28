Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на субботу, 28 октября.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 28 октября, на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 28.10.2023 украинские войска незначительно продвинулись на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия вблизи Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские войска ведут "активную оборону" на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия для улучшения своих тактических позиций, когда имеют для этого возможность.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки, но никакого подтвержденного наступления не предприняли.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы незначительно продвинулись на восточный (левый) берег Херсонской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 28 октября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 27 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 27 октября. Фото: скриншот

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Боец ВСУ во время учебы. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Напомним, большие потери военной техники вокруг Авдеевки, вероятно, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе. Только с 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. оккупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.