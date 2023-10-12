Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Актуальні карти на 12 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 жовтня.

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DeepState

Станом на 12.10.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію, завдав понад 10 ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області) та біля населених пунктів Білогорівка Луганської області, Торське, Спірне, Васюківка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на четвер, 12 жовтня, на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 12 жовтня, українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на обох ділянках фронту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на південь і захід від Красногорівки (8 км на північний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 12 жовтня 2023 року: протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Боєць ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

Боєць ЗСУ відбиває атаку ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, російська влада підготувала наступ на Харківщині не для захоплення Куп’янська, а для атаки на Ізюм і далі на Слов’янськ. Таким чином, окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, аби мати чим "торгувати" на майбутніх переговорах із Україною.