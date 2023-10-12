Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 12 октября arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 12 октября

12 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Актуальны карты на 12 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 октября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 12.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 12 октября, на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 12 октября, украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к югу и западу от Красногоровки (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карта боевых действий на 12 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 12 октября 2023 года: за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 12 октября

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Бойцы ВСУ на учениях
Боец ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага.

Боец ВСУ отбивает атаку врага
Боец ВСУ отражает атаку врага. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Напомним, российские власти подготовили наступление на Харьковщине не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз