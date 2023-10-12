Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Актуальны карты на 12 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 октября.

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DeepState

По состоянию на 12.10.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага у Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 12 октября, на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 12 октября, украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на обоих участках фронта.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к югу и западу от Красногоровки (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 12 октября 2023 года: за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Боец ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага.

Боец ВСУ отражает атаку врага. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Напомним, российские власти подготовили наступление на Харьковщине не для захвата Купянска, а для атаки на Изюм и дальше на Славянск. Таким образом, оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область, чтобы иметь чем "торговать" на предстоящих переговорах с Украиной.