Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 20.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на п'ятницю, 20 жовтня, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 20 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів:

Авдіївка,

Новокалинове,

Степове,

Сєверне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 20.10.2023 українські війська просунулися на південь від Бахмута та в західній Запорізькій області під час продовження контрнаступальних операцій.

Російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили наступ.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки та здійснили незначне підтверджене просування.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 20 жовтня 2023 року, поки немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір, 19 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 19 жовтня. Фото: скриншот

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Бійці ЗСУ готуються відбивати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області.

Бійці ЗСУ на тренуванні. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала зрадника, який працював на кремлівського "воєнкора" Татарського. Він надсилав йому важливу інформацію про Сили оборони України.