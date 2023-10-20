Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 20.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 20 жовтня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 жовтня.
DeepState
Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на п'ятницю, 20 жовтня, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Станом на сьогодні, 20 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів:
- Авдіївка,
- Новокалинове,
- Степове,
- Сєверне Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 20.10.2023 українські війська просунулися на південь від Бахмута та в західній Запорізькій області під час продовження контрнаступальних операцій.
Російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили наступ.
Українські війська провели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися.
Російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки та здійснили незначне підтверджене просування.
Оперативна ситуація в Україні станом на 20 жовтня 2023 року
Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 20 жовтня 2023 року, поки немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір, 19 жовтня.
Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роботине та Новоданилівка Запорізької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала зрадника, який працював на кремлівського "воєнкора" Татарського. Він надсилав йому важливу інформацію про Сили оборони України.
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