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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 20 октября

20 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на пятницу, 20 октября, на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 20 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов:

  • Авдеевка,
  • Новокалиново,
  • Степное,
  • Северное Донецкой области.
Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 20.10.2023 украинские войска продвинулись к югу от Бахмута и в западной Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций.

Российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление.

Карты боевых действий на 20 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки и совершили незначительное подтвержденное продвижение.

Карта боевых действий по состоянию на 20 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 20 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте на вечер, 19 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 19 октября
Отчет Генштаба ВСУ на вечер 19 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ готовятся отбивать врага
Бойцы ВСУ готовятся отбивать врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области.

Бойцы ВСУ готовятся отбивать врага
Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.

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