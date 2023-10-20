Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 20 октября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 октября.
DeepState
Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на пятницу, 20 октября, на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 20 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов:
- Авдеевка,
- Новокалиново,
- Степное,
- Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 20.10.2023 украинские войска продвинулись к югу от Бахмута и в западной Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций.
Российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление.
Украинские войска провели наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись.
Российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки и совершили незначительное подтвержденное продвижение.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 октября 2023 года
Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 20 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте на вечер, 19 октября.
Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.
В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.
Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.
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