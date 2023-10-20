Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на пятницу, 20 октября, на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 20 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов:

Авдеевка,

Новокалиново,

Степное,

Северное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 20.10.2023 украинские войска продвинулись к югу от Бахмута и в западной Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций.

Российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки и совершили незначительное подтвержденное продвижение.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 20 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте на вечер, 19 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 19 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ готовятся отбивать врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области.

Бойцы ВСУ на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.