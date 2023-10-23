Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 23.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 жовтня.

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DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на понеділок, 23 жовтня, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Надії Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 23 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів:

Керамік,

Степове,

Авдіївка,

Тоненьке,

Опитне,

Невельське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 23.10.2023 російські війська скеровують додаткові сили на фронт до Авдіївки, незважаючи на триваючі виклики з фронтальними механізованими штурмами та провал поновленого наступу.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 23 жовтня 2023 року, поки немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір, 22 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ на вечір 22 жовтня. Фото: скриншот

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Бійці ЗСУ нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, загальні втрати окупантів у війні проти України збільшилися на 90%. Причиною цього стали штурми ворога в районі Авдіївки.