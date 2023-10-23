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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине, состояние фронта на 20 октября

23 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 23.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 23 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 23 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на понедельник, 23 октября, на Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий на 23 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области.

Карта боевых действий на 23 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области.

Карта боевых действий на 23 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 23 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов:

  • Керамик,
  • Степное,
  • Авдеевка,
  • Тоненькое,
  • Опросное,
  • Невельское Донецкой области.
Карта боевых действий на 23 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отражены более 20 атак врага.

Карта боевых действий на 23 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 23.10.2023 российские войска направляют дополнительные силы на фронт в Авдеевку, несмотря на продолжающиеся вызовы с фронтальными механизированными штурмами и провал восстановленного наступления.

Карта боевых действий по состоянию на 23 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий по состоянию на 23 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий по состоянию на 23 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 23 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте на вечер, 22 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба на вечер 22 октября
Отчет Генштаба ВСУ вечером 22 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ уничтожают врага
Бойцы ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовятся к бою
Бойцы ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, общие потери оккупантов в войне против Украины увеличились на 90%. Причиной стали штурмы врага в районе Авдеевки.

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