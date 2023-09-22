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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 22 вересня

22 вересня 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 22.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 вересня.

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DeepState

Станом на 22.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області. 

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Діброва Донецької області.

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області.

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 22 вересня, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Архангельського Донецької області. 

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на п'ятницю, 22 вересня, російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області, але не просунулися.

Українські сили продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Карта бойових дій на 22 вересня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Речник Східної групи військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невідомого успіху поблизу Орадівки (9 км на південь від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

Карти бойових дій на 22 вресня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на південний захід і захід від Вербового.

Карти бойових дій на 22 вресня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 22 вересня 2023 року. 

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. 

Бійці ЗСУ знищують ворога
Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Військова техніка ЗСУ готова нищити ворога
Бійці ЗСУ готові нищити ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Нагадаємо, низький моральний дух окупантів спричинений відсутністю ротації мобілізованих у російській армії. Непідготовлені частини неспроможні до наступу.

За даними британської розвідки, один із найважливіших чинників, що сприяє низькому моральному духу росіян і нездатність проводити наступальні дії — відсутність регулярної ротації та відповідних військових навчань. 

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