Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 22.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 22 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 22 вересня.

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DeepState

Станом на 22.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Діброва Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 22 вересня, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Архангельського Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на п'ятницю, 22 вересня, російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області, але не просунулися.

Українські сили продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Речник Східної групи військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невідомого успіху поблизу Орадівки (9 км на південь від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на південний захід і захід від Вербового.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 22 вересня 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області.

Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Бійці ЗСУ готові нищити ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Нагадаємо, низький моральний дух окупантів спричинений відсутністю ротації мобілізованих у російській армії. Непідготовлені частини неспроможні до наступу.

За даними британської розвідки, один із найважливіших чинників, що сприяє низькому моральному духу росіян і нездатність проводити наступальні дії — відсутність регулярної ротації та відповідних військових навчань.