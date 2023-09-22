Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 22.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 22 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 22 сентября.

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DeepState

По состоянию на 22.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шейковки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 22 сентября, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на пятницу, 22 сентября, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, но не продвинулись.

Украинские силы продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Представитель Восточной группы войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились успеха вблизи Орадовки (9 км к югу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к юго-западу и западу от Вербового.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 22 сентября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Григоровки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовы уничтожать врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

Напомним, низкий моральный дух оккупантов вызван отсутствием ротации мобилизованных в российской армии. Неподготовленные части не могут идти в наступление.

По данным британской разведки, один из важнейших факторов, способствующий низкому моральному духу россиян и неспособность проводить наступательные действия — отсутствие регулярной ротации и соответствующих военных учений.