Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 25 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 25 вересня.

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DeepState

Станом на 25.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Куп'янський напрямок: противник завдав авіаудари по околицях Чернещини (Харківська область) та Новоєгорівки (Луганська область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Лиманський напрямок: ворог не провів жодних наступальних дій. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Невське (Луганська область) та Спірне (Донецька область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: українські захисники успішно відбили ворожі атаки на сході Богданівки та на південному сході Білої Гори (Донецька область).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 25 вересня, на Авдіївському напрямку ворог зробив невдалі спроби повернути втрачені ділянки поблизу Авдіївки (Донецька область). Окупанти завдали авіаудару по околицях Авдіївки (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: українські захисники успішно відбили 11 ворожих атак у околицях Мар'їнки (Донецька область). Противник завдав авіаудару поблизу Новомихайлівки (Донецька область).

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 25 вересня, підрозділи трьох російських дивізій активно обороняються від українських штурмів в районі українського виступу в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили атакувати західну Запорізьку область і просунулися до Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 25 вересня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми зразу їх оприлюднимо.

Тож, ситуація на вечір 24 вересня 2023 року така:

Ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Чернещиної Харківської області та Новоєгорівки Луганської області.

Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області.

Бійці ЗСУ на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, після перемоги у війні з Росією українцям доведеться вести ще одну "війну". Їм потрібно буде захищати свої "традиційні цінності", щоб вирішити проблеми з демографією, викликані війною РФ проти України.

Український громадсько-політичний діяч командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що українському уряду потрібно збудувати таку Україну, до якої повернуться мільйони українців та українок, які втекли від війни. Натомість, завезення до країни мільйонів мігрантів очільник УДА вважає помилкою.