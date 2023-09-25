Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 25.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 25 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 сентября.

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DeepState

По состоянию на 25.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Купянское направление: противник нанес авиаудары по окрестностям Чернещины (Харьковская область) и Новоегоровки (Луганская область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: враг не провел никаких наступательных действий. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Невское (Луганская область) и Спирное (Донецкая область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: украинские защитники успешно отразили вражеские атаки на востоке Богдановки и на юго-востоке Белой Горы (Донецкая область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 25 сентября, на Авдеевском направлении враг предпринял неудачные попытки вернуть утраченные участки вблизи Авдеевки (Донецкая область). Оккупанты нанесли авиаудар по окрестностям Авдеевки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: украинские защитники успешно отразили 11 вражеских атак в окрестностях Марьинки (Донецкая область). Противник нанес авиаудар вблизи Новомихайловки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на понедельник, 25 сентября, подразделения трех российских дивизий активно обороняются от украинских штурмов в районе украинского выступления в районе Орехова на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута и заставили российские войска отступить за железнодорожную линию восточнее Клещиевки (6 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили атаковать западную Запорожскую область и продвинулись к Вербовому (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 сентября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 25 сентября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем.

Итак, ситуация на вечер 24 сентября 2023 года такова:

Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Чернещины Харьковской области и Новоегоровки Луганской области.

Бойцы ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

Бойцы ВСУ на танке. Фото: Генштаб ВСУ

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Работиного Запорожской области.

Напомним, что после победы в войне с Россией украинцам придется вести еще одну "войну". Им нужно будет защищать свои "традиционные ценности", чтобы решить проблемы с демографией, вызванные войной РФ против Украины.

Украинский общественно-политический деятель командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош считает, что украинскому правительству нужно построить такую Украину, в которую вернутся миллионы украинцев и убежавших от войны украинок.