Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 29.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 29 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 вересня.

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DeepState

Станом на 29.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 29 вересня, на Авдіївському напрямку противник тричі намагався відновити втрачене в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на п'ятницю, 29 вересня, українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська останніми днями знизили темп локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

У Генштабі України також повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 29 вересня 2023 року.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

На Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів.

Боєць ЗСУ готується до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав.

Воїни ЗСУ проводять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, з початку 2023 року російські окупанти змогли захопити близько 500 кв. км території України. Це менше площі Києва (839 кв. км) або Нью-Йорка (783,8 кв. км).

За інформацією NYT з посиланням на дані Інституту вивчення війни, росіяни цього року захопили близько 857 кв. км, однак українські військові повернули вже 370 кв. км з них. Станом на сьогодні ворог утримує близько 487 кв. км.