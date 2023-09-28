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Росіяни б'ють по мирному населенню, щоб компенсувати невдачі на фронті, — військовий

28 вересня 2023 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни б'ють по мирному населенню, щоб компенсувати невдачі на фронті, — військовий
Полковник Микола Уршалович. Фото: Military Media Center
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Через невдачі на фронті росіяни б'ють по цивільних об'єктах в Україні. Тим часом Сили оборони України з важкими боями продовжують просуватися вперед. 

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

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Уршалович також розповів про ситуацію на фронті за минулий тиждень. На Куп'янському і Лиманському напрямках окупанти проводять дообладнання оборонних рубежів та доукомплектування підрозділів. Незважаючи на вогневий вплив ворога, підрозділи Сил оборони провели успішні штурмові дії, витіснивши ворога з позицій, та закріпились.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються не допустити подальшого просування Сил оборони, посилюючи передові підрозділи особовим складом.

На Мелітопольському напрямку росіяни намагаються уповільнити наступ Сил оборони, здійснили за тиждень 12 авіаційних ударів та 515 артилерійських обстрілів. Разом з тим, підрозділи НГУ мають успіхи та продовжують вибивати ворога з позицій.

На Херсонському напрямку підрозділи НГУ виконують стабілізаційних заходів, ведення розвідки, знищують склади з боєприпасами, техніку та живу силу окупантів.

Раніше ми повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чергову нічну атаку окупантів. За його словами, останні обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Нагадуємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський продемонстрував, як бійці групи "Привид" окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького влучили у російського солдата з дистанції 800 метрів. Була використана українська гвинтівка UAR -10.

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