Россияне бьют по мирному населению, чтобы компенсировать неудачи на фронте, — военный

Полковник Николай Уршалович. Фото: Military Media Center

Из-за неудач на фронте россияне бьют по гражданским объектам в Украине. Тем временем Силы обороны Украины с тяжелыми боями продолжают продвигаться вперед.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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Уршалович также рассказал о ситуации на фронте за прошедшую неделю. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты производят дооборудование оборонных рубежей и доукомплектование подразделений. Несмотря на огневое влияние врага, подразделения Сил обороны провели успешные штурмовые действия, вытеснив врага с позиций и закрепились.

На Бахмутском направлении оккупанты стараются не допустить дальнейшего продвижения Сил обороны, усиливая передовые подразделения личным составом.

На Мелитопольском направлении россияне пытаются замедлить наступление сил обороны, совершили за неделю 12 авиационных ударов и 515 артиллерийских обстрелов. Вместе с тем, подразделения НГУ преуспевают и продолжают выбивать врага с позиций.

В Херсонском направлении подразделения НГУ выполняют стабилизационные мероприятия, ведение разведки, уничтожают склады с боеприпасами, технику и живую силу оккупантов.

Ранее мы сообщали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную ночную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Напоминаем, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский продемонстрировал, как бойцы группы "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого попали в российского солдата с дистанции 800 метров. Была использована украинская винтовка UAR-10.