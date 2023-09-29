Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 сентября.
DeepState
По состоянию на 29.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 29 сентября, на Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.
На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на пятницу, 29 сентября, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута. и на западе Запорожской области.
Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Бахмутском направлении.
В Генштабе Украины также сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 сентября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 29 сентября 2023 года.
Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.
На Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел.
На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним, с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).
По информации NYT со ссылкой на данные Института изучения войны, россияне в этом году захватили около 857 кв. км, однако украинские военные вернули уже 370 кв. км из них. На сегодня враг удерживает около 487 кв. км.