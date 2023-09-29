Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 сентября.

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DeepState

По состоянию на 29.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 29 сентября, на Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на пятницу, 29 сентября, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута. и на западе Запорожской области.

Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

В Генштабе Украины также сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 29 сентября 2023 года.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел.

Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Воины ВСУ проводят учения. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).

По информации NYT со ссылкой на данные Института изучения войны, россияне в этом году захватили около 857 кв. км, однако украинские военные вернули уже 370 кв. км из них. На сегодня враг удерживает около 487 кв. км.