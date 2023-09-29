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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 сентября

29 сентября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 сентября.

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DeepState

По состоянию на 29.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 29 сентября, на Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на пятницу, 29 сентября, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута. и на западе Запорожской области.

Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Карты боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

В Генштабе Украины также сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Карта боевых действий на 29 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 29 сентября 2023 года.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

Отчет Генштаба ВСУ на 29 сентября

На Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел.

Боец ВСУ готовится к бою
Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Бойцы ВСУ готовятся к бою
Воины ВСУ проводят учения. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).

По информации NYT со ссылкой на данные Института изучения войны, россияне в этом году захватили около 857 кв. км, однако украинские военные вернули уже 370 кв. км из них. На сегодня враг удерживает около 487 кв. км.

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