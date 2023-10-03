Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 жовтня.

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DeepState

Станом на 03.10.2023 російські окупанти не припиняють спроби наступу, однак це їм не вдається. Українські військові міцно тримають оборону, відбиваючи удари ворога.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 3 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене в районі східніше Степового Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили 6 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 3 жовтня українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області внаслідок продовження контрнаступальних операцій на заході Запорізької області та поблизу Бахмута.

Українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, не досягли жодних підтверджених успіхів. Речник Східної групи військ ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що важкі бої тривають на південь від Бахмута в районі залізничної колії, вздовж якої проходить нинішня російська лінія захисту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і незначно просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 3 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 2 жовтня 2023 року.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Сили оборони проводять тренування. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

Бійці ЗСУ проводять тренування. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, окупанти проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках оборони від наступу українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.