Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 октября.

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DeepState

По состоянию на 03.10.2023 российские оккупанты не прекращают попытки наступления, однако это им не удается. Украинские военные крепко держат оборону, отражая удары врага.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 3 октября, ВСУ продолжают отбивать врага.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное в районе Степного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 3 октября украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области в результате продолжения контрнаступательных операций на западе Запорожской области и вблизи Бахмута.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, не добились никаких подтвержденных успехов. Представитель Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что тяжелые бои продолжаются к югу от Бахмута в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит нынешняя российская линия защиты.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей и незначительно продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 3 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 3 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Сейчас напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 2 октября 2023 года.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Силы обороны проводят тренировку. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Ровно Донецкой области.

Бойцы ВСУ проводят тренировки. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, оккупанты проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках обороны от наступления украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация южнее Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.