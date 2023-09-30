Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 30 вересня.

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DeepState

Станом на 30.09.2023 оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

Комісарове,

Петропавлівка,

Іванівка,

Піщане,

Сенькове Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанків Харківської області; Невського Луганської області; Спірного, Серебрянки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене в районі Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 30 вересня, на Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на суботу, 30 вересня, українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та в районі Бахмута.

Українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного, Вербового та Червоного (9 км на схід від Гуляйполя).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 30 вересня 2023 року ще нема. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо.

А поки звіт станом на вечір 29 вересня.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Бійці ЗСУ проводять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Бійці ЗСУ відбивають атаки ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку нашими оборонцями успішно відбито атаку противника в районі західніше Старомайорського Донецької області.

Нагадаємо, останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля.