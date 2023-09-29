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Окупанти знизили темпи наступу на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, — ISW

29 вересня 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знизили темпи наступу на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля. 

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Наступальні зусилля РФ зменшуються

Аналітики розповіли, що на тлі українського наступу у росіян значно понизились наступальні зусилля. Відтак, російські війська відійшли від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Раніше ISW оцінювало, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна мали на меті притиснути українські сили на цій лінії та відвести їх від більш критичних ділянок фронту. Однак вже минулого тижня заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що російські війська вели оборонні дії та посилювали підрозділи, тоді як українські сили вели наступальні дії та відтіснили росіян.

Водночас 28 вересня український Генштаб повідомив про відсутність наземних атак росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках, тоді як ввечері у той же день повідомлялося лише про одну атаку окупантів на південь від Кремінної поблизу Білогорівки. Через те, що зменшили російські атаки, дедалі активнішою стала російська авіація.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що з початку 2023 року російські окупанти змогли захопити близько 500 кв. км території України. Це менше площі Києва (839 кв. км) або Нью-Йорка (783,8 кв. км). 

Додамо, керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба". 

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