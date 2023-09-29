Оккупанты снизили темпы наступления на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, — ISW

Российские военные. Фото: росСМИ

В последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Наступательные усилия РФ уменьшаются

Аналитики рассказали, что на фоне украинского наступления у россиян значительно снизились наступательные усилия. Следовательно, российские войска отошли от линии Купянск — Сватово — Кременная.

Ранее ISW оценивало, что российские наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная преследовали цель прижать украинские силы на этой линии и отвести их от более критических участков фронта. Однако уже на прошлой неделе заместитель начальника Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что российские войска вели оборонительные действия и усиливали подразделения, в то время как украинские силы вели наступательные действия и оттеснили россиян.

В то же время 28 сентября украинский Генштаб сообщил об отсутствии наземных атак россиян на Купянском и Лиманском направлениях, тогда как вечером в тот же день сообщалось лишь об одной атаке оккупантов к югу от Кременной близ Белогоровки. Из-за уменьшения российских атак все активнее стала российская авиация.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).

Добавим, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".