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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 сентября

30 сентября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 сентября.

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DeepState

По состоянию на 30.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направление в противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов:

  • Комиссарово,
  • Петропавловка,
  • Ивановка,
  • Песчаное,
  • Сеньково Харьковской области.
Карта боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невской Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области.

Карта боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 30 сентября, на Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на субботу, 30 сентября, украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и в районе Бахмута.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Карты боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино, Вербово и Красного (9 км к востоку от Гуляйполя).

Карты боевых действий на 30 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 30 сентября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 30 сентября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем.

А пока отчет по состоянию на вечер 29 сентября.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 29 сентября

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Бойцы ВСУ проводят тренировку
Бойцы ВСУ проводят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Ивово Запорожской области.

Бойцы ВСУ проводят тренировку
Бойцы ВСУ отбивают атаки врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отбита атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области.

Напомним, в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.

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