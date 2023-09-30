Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 сентября.
DeepState
По состоянию на 30.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направление в противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов:
- Комиссарово,
- Петропавловка,
- Ивановка,
- Песчаное,
- Сеньково Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невской Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное в районе Клещиевки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 30 сентября, на Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на субботу, 30 сентября, украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и в районе Бахмута.
Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись.
Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино, Вербово и Красного (9 км к востоку от Гуляйполя).
Оперативная ситуация в Украине на 30 сентября 2023 года
Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 30 сентября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем.
А пока отчет по состоянию на вечер 29 сентября.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Ивово Запорожской области.
На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отбита атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области.
Напомним, в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.