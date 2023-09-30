Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 сентября.

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DeepState

По состоянию на 30.09.2023 г. оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направление в противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов:

Комиссарово,

Петропавловка,

Ивановка,

Песчаное,

Сеньково Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невской Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 30 сентября, на Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на субботу, 30 сентября, украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и в районе Бахмута.

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино, Вербово и Красного (9 км к востоку от Гуляйполя).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 30 сентября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 30 сентября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем.

А пока отчет по состоянию на вечер 29 сентября.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Бойцы ВСУ проводят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Ивово Запорожской области.

Бойцы ВСУ отбивают атаки врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отбита атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области.

Напомним, в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.