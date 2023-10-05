Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 жовтня.

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DeepState

Станом на 05.10.2023 ЗСУ міцно тримають оборону на зайнятих позиціях, не даючи ворогу просунутись. Так, пекельні бої тривають на таких напрямках передової:

Сватівський — ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення в районі Синьківки. Традиційно гаряче в Серебрянському лісництві, але з появою бригади НГУ "Азов", ворог став частіше боятися проводити штурмові дії.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — тривають важкі бойові дії біля Андріївки та східніше залізниці. Уточнено район Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївський — окупанти безрезультатно наступали з Крутої Балки та в Опитному.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Мар'їнський — ворог проводив безуспішні наступальні дії в Мар'їнці та біля Красногорівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — вдалося зупинити контратаку ворога біля Новопрокопівки та відкинути його назад. Біля Вербового тривають бої, загарбники відступати не поспішають та намагаються надсилати резерви.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ провели 43 бойові зіткнення з російськими окупантами станом на сьогодні, 5 жовтня. Українські захисники мають частковий успіх:

поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід до Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська станом на четвер, 5 жовтня, здійснили наземні атаки на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

В українському Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили п’ять атак Росії на схід від Макіївки в Луганській області та на північний захід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на сьогодні, 5 жовтня, продовжують наступати на Бахмутському напрямку, внаслідок чого досягли часткового успіху біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку станом на 05.10.2023 та досягають успіхів. Так, українські військові незначно просунулися на схід від Новопрокопівки (приблизно 5 км на південний схід від Роботиного) та на захід від Роботиного.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 5 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір, 4 жовтня 2023 року.

Українські захисники на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день відбулось 45 бойових зіткнень. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Українські захисники успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — в районі північніше Зибиного Харківської області;

на Лиманському — п'ять атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області;

на Авдіївському — в районах Авдіївки та Ласточкиного Донецької області;

на Мар’їнському — вісім атак ворога поблизу Мар’їнки Донецької області, шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — біля Золотої Ниви Донецької області;

на Запорізькому — в районах Вербового та Роботиного Запорізької області;

на Бахмутському — окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Григорівки та Андріївки Донецької області.

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

За добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах та їх військовій техніці.

"Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника", — додали в Генштабі.

Українські бійці ціляться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Збройні сили України не припиняють знищувати ворога усюди, де випадає така можливість. Чергового успіху вдалося досягти воїнам 66-ї окремої механізованої бригади.