Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро, 5 октября, от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 октября.

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DeepState

По состоянию на 05.10.2023 ВСУ крепко держат оборону на занятых позициях, не давая врагу продвинуться. Так, адские бои продолжаются на следующих направлениях передовой:

Сватовский — враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе Синьковки. Традиционно горячо в Серебрянском лесничестве, но с появлением бригады НГУ "Азов", враг стал почаще бояться проводить штурмовые действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — продолжаются тяжелые боевые действия возле Андреевки и восточнее железной дороги. Уточнен район Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевский — оккупанты безрезультатно наступали с Крутой Балки и в Опытном.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Марьинский — враг проводил безуспешные наступательные действия в Марьинке и у Красногоровки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — удалось остановить контратаку врага возле Новопрокоповки и отбросить его обратно. У Вербового продолжаются бои, захватчики отступать не спешат и пытаются отправлять резервы.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ провели 43 боевых столкновения с российскими оккупантами по состоянию на сегодня, 5 октября. Украинские защитники имеют частичный успех:

вблизи Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

на запад к Роботино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска по состоянию на четверг, 5 октября, совершили наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись к востоку от Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

В украинском Генштабе сообщили, что ВСУ отразили пять атак России восточнее Макеевки в Луганской области и северо-западнее Дибровы (7 км юго-западнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на сегодня, 5 октября, продолжают наступать на Бахмутском направлении, в результате чего достигли частичного успеха у Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжают наступательные действия на Запорожском направлении по состоянию на 05.10.2023 и достигают успехов. Так, украинские военные незначительно продвинулись к востоку от Новопрокоповки (приблизительно 5 км к юго-востоку от Роботино) и к западу от Роботино.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 5 октября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 5 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 4 октября 2023 года.

Украинские защитники на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день произошло 45 боевых столкновений. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Украинские защитники успешно отразили атаки российских оккупантов на таких направлениях фронта:

на Купянском — в районе севернее Зыбиного Харьковской области;

на Лиманском — пять атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области;

на Авдеевском — в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области;

на Марьинском — восемь атак врага вблизи Марьинки Донецкой области, шесть атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском — возле Золотой Нивы Донецкой области;

на Запорожском — в районах Вербового и Роботино Запорожской области;

на Бахмутском — оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их военной технике.

"Подразделами ракетных войск поражен пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.

Украинские бойцы целятся во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Вооруженные силы Украины не перестают уничтожать врага повсюду, где выпадает такая возможность. Очередного успеха удалось добиться воинам 66-й отдельной механизированной бригады.