Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 5 октября
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро, 5 октября, от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 октября.
DeepState
По состоянию на 05.10.2023 ВСУ крепко держат оборону на занятых позициях, не давая врагу продвинуться. Так, адские бои продолжаются на следующих направлениях передовой:
- Сватовский — враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе Синьковки. Традиционно горячо в Серебрянском лесничестве, но с появлением бригады НГУ "Азов", враг стал почаще бояться проводить штурмовые действия.
- Бахмутский — продолжаются тяжелые боевые действия возле Андреевки и восточнее железной дороги. Уточнен район Андреевки.
- Авдеевский — оккупанты безрезультатно наступали с Крутой Балки и в Опытном.
- Марьинский — враг проводил безуспешные наступательные действия в Марьинке и у Красногоровки.
- Запорожский — удалось остановить контратаку врага возле Новопрокоповки и отбросить его обратно. У Вербового продолжаются бои, захватчики отступать не спешат и пытаются отправлять резервы.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ провели 43 боевых столкновения с российскими оккупантами по состоянию на сегодня, 5 октября. Украинские защитники имеют частичный успех:
- вблизи Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении;
- на запад к Роботино на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска по состоянию на четверг, 5 октября, совершили наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись к востоку от Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).
В украинском Генштабе сообщили, что ВСУ отразили пять атак России восточнее Макеевки в Луганской области и северо-западнее Дибровы (7 км юго-западнее Кременной).
Украинские войска по состоянию на сегодня, 5 октября, продолжают наступать на Бахмутском направлении, в результате чего достигли частичного успеха у Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).
ВСУ продолжают наступательные действия на Запорожском направлении по состоянию на 05.10.2023 и достигают успехов. Так, украинские военные незначительно продвинулись к востоку от Новопрокоповки (приблизительно 5 км к юго-востоку от Роботино) и к западу от Роботино.
Оперативная ситуация в Украине на 5 октября 2023 года
Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 5 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер, 4 октября 2023 года.
За день произошло 45 боевых столкновений. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Украинские защитники успешно отразили атаки российских оккупантов на таких направлениях фронта:
- на Купянском — в районе севернее Зыбиного Харьковской области;
- на Лиманском — пять атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области;
- на Авдеевском — в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области;
- на Марьинском — восемь атак врага вблизи Марьинки Донецкой области, шесть атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — возле Золотой Нивы Донецкой области;
- на Запорожском — в районах Вербового и Роботино Запорожской области;
- на Бахмутском — оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Григорьевки и Андреевки Донецкой области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
За сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их военной технике.
"Подразделами ракетных войск поражен пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что Вооруженные силы Украины не перестают уничтожать врага повсюду, где выпадает такая возможность. Очередного успеха удалось добиться воинам 66-й отдельной механизированной бригады.