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Аналітик назвав ризики, якщо Польща буде збивати російські цілі над Україною

11 вересня 2024 09:56
Катерина Османська - Редактор
Аналітик Адамський оцінив перспективи збиття Польщею російських цілей над Україною
Польські системи Patriot. Фото: Verteidigungsministerium
Катерина Османська - Редактор

Польща може розглянути рішення, аби збивати російські цілі над Україною, але це може збільшити ризики, що РФ інтенсивніше запускатиме свої ракети у бік країни. Найкращий варіант — дозволити Києву застосовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Про це заявив політичний аналітик та заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського Лукаш Адамський в ефірі Еспресо

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Адамський підмітив, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримує рішення, аби Україна отримувала зброю, якою можна стріляти по далеких цілях в Російській Федерації. Крім того, він казав про те, що Польща може розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, якщо там буде небезпека для поляків та для ядерних електростанцій.

Водночас експерт додав, якщо Польща все ж почне допомагати Україні збивати російські ракети та дрони, то може зрости ризик, що РФ інтенсивніше запускатиме свої повітряні цілі у бік країни.

Однак, за словами Лукаша Адамського, у Польщі є представники, які скептично до цього ставляться. 

"Є теж представники польської політичної еліти, які більш скептично на це дивляться, бо ви ж розумієте, це непросте рішення. Якщо Польща почне збивати російські ракети, то суттєво зросте ризик того, що російські цілі можуть потім ще більшою мірою летіти на Польщу. По-друге, невідомо, чи Польща не буде тоді змушена до частинного закриття повітряного простору. І врешті, уламки тих дронів чи ракет, якщо вони упадуть десь на територію Польщі, то вони можуть когось вбити. Це ж не є жодною таємницею. Тому тут є за і проти", — розповів він. 

Крім того, політичний аналітик вважає, що найкраще рішення у цій ситуації — дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю по об’єктах на території РФ. 

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