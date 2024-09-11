Аналитик Адамский оценил перспективы сбивания Польшей российских целей над Украиной

Польские системы Patriot. Фото: Verteidigungsministerium

Польша может рассмотреть решение сбивать российские цели над Украиной, но это может увеличить риски, что РФ будет интенсивнее запускать свои ракеты в сторону страны. Лучший вариант — разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Об этом заявил политический аналитик и заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский в эфире Эспрессо.

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Адамский подметил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский поддерживает решение о том, чтобы Украина получала оружие, которым можно стрелять по далеким целям в Российской Федерации. Кроме того, он говорил о том, что Польша может рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, если там будет опасность для поляков и ядерных электростанций.

В то же время эксперт добавил, что если Польша все же начнет помогать Украине сбивать российские ракеты и дроны, то может возрасти риск, что РФ будет интенсивнее запускать свои воздушные цели в сторону страны.

Однако, по словам Лукаша Адамского, в Польше есть представители, которые к этому скептически относятся.

"Есть тоже представители польской политической элиты, которые более скептически на это смотрят, потому что вы же понимаете, это непростое решение. Если Польша начнет сбивать российские ракеты, то существенно возрастет риск того, что российские цели могут потом еще в большей степени лететь на Польшу. Во-вторых, неизвестно, не будет ли Польша тогда вынуждена к частичному закрытию воздушного пространства. И наконец, обломки тех дронов или ракет, если они упадут где-то на территорию Польши, — то они могут кого-то убить. Это же не является никакой тайной. Поэтому здесь есть за и против", — рассказал он.

Кроме того, политический аналитик считает, что лучшее решение в этой ситуации — позволить Украине применять дальнобойное оружие по объектам на территории РФ.