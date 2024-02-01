Аналітики проаналізували наступальні дії РФ та ЗСУ — як розгорталися події у 2023

Український військовий. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Аналітичний ресурс Deep State підбив приблизні підсумки щодо того, скільки було наступальних операцій протягом 2023 року. Ворог зміг на одному напрямку захопити найбільше території під час битви за Бахмут, оскільки армія РФ прорвалася до Соледара та захопила його, оточивши місто з трьох сторін. Після чого окупанти захопили все місто.

Про це канал ґрунтовної аналітики розповів у своєму Telegram.

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"Українські наступальні операції посіли 2 та 4 місце відповідно. Зрізання Времівського виступу принесло більше звільненої території, ніж операція біля Роботиного. Хоча обидві не виконали своїх основних цілей. При цьому сил, залучених для удару на Бердянськ, було значно менше. Ворог же перекидав резерви та зеків, залежно від інтенсивності боїв", — зазначають у повідомленні.

Наступальні операції в 2023 році. Фото: Deep State

Також протягом всього року ворог намагався витіснити українські сили за Жеребець, проте цього не вдалося досягти. Наразі ситуація досі є складною, а росіяни своїх планів не змінюють.

"Так само й триває спроба оточити або захопити Авдіївку. В жовтні було враження, що якщо кац**п не зупиниться, то Авдіївка впаде вже в листопаді. Але оборонцям вдалося втримати місто і якби не прорив на півдні, то ситуацію можна було б перевести до рангу важких, але стабільних. Натомість ті події принесли нові виклики та погіршили тактичну обстановку військ", — зауважують в публікації.

Наступ Росії на різних напрямках фронту

Вже влітку українські війська змогли досягти деяких успіхів південніше Бахмута та на півночі. Проте армія РФ розпочала контрнаступ та повністю захопила Хромове й частину Богданівки. Також їй вдалося підійти до Іванівського з півночі.

Також ворог продовжує наступати на Куп'янському напрямку.

"Замикають список кацапські операції. Наступ ворога на Куп'янськ, незважаючи на всю біль оборони, притаманної смузі ОТУ "Лиман", можна було б навіть не включати, якби не два провали фронту в Гряниківці та Масютівці. Остання сподіваємося буде предметом розслідувань", — зауважили у повідомленні.

Крім того, окупанти зайняли Мар'їнку та наразі намагаються наступати на Георгіївку та Новомихайлівку.

"Іноді здавалося, що все висить на волосині, але підрозділи знаходять сили. Не секрет, що на тій ділянці втомлені і наші, і під**и. Ну а операція противника на початку 2023-го під Вугледаром стала цілим мемом", — додали у публікації.

Скриншот допису з Telegram Deep State

Скриншот допису з Telegram Deep State

Нагадаємо, раніше очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяці.

Своєю чергою колишній командир "Азову" Максим Жорін переконаний, що російські загарбники можуть повторити наступ на Київ і Харків. У цій ситуації українцям варто не панікувати, а готуватися до такого варіанту розвитку подій.