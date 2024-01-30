Буданов відповів, коли закінчиться наступ окупантів

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів завершиться ближче до весни цього року. За його словами, він триває вже 2,5 місяці.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Чи досягли успіхів росіяни на фронті

Буданов уточнив, що наступальна операція Росії почалася в листопаді 2023 року. Наразі вона досі триває.

"Певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки те, що сталось. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець — це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, але, як ви розумієте, й близько цього немає. Але їхній наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю", — запевнив розвідник.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити. Через це їй доводиться звертатися по допомогу до інших тоталітарних режимів, зокрема до диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина.

Також Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".