Буданов ответил, когда закончится наступление оккупантов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Буданов уточнил, что наступательная операция России началась в ноябре 2023 года. Сейчас она продолжается.

"Определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки случившееся. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец — это по Харьковской области, и выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, но, как вы понимаете, и близко нет. Но их наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью", — заверил разведчик.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может выработать. Поэтому ей приходится обращаться за помощью к другим тоталитарным режимам, в частности к диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Также Буданов дал сдержанный прогноз успехов Украины на 2024 год. Он лишь подчеркнул, что "наш успех будет больше, чем их".