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Буданов ответил, когда закончится наступление оккупантов

30 января 2024 17:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Буданов ответил, когда закончится наступление оккупантов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Буданов уточнил, что наступательная операция России началась в ноябре 2023 года. Сейчас она продолжается.

"Определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки случившееся. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец — это по Харьковской области, и выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, но, как вы понимаете, и близко нет. Но их наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью", — заверил разведчик.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может выработать. Поэтому ей приходится обращаться за помощью к другим тоталитарным режимам, в частности к диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Также Буданов дал сдержанный прогноз успехов Украины на 2024 год. Он лишь подчеркнул, что "наш успех будет больше, чем их".

россияне
армия
Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР

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