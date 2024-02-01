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Аналитики проанализировали наступательные действие РФ и ВСУ — как разворачивались события в 2023

1 февраля 2024 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Аналитики проанализировали наступательные действие РФ и ВСУ — как разворачивались события в 2023
Украинский военный. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Аналитический ресурс "Deep State" подвел приблизительные итоги того, сколько было наступательных операций в течение 2023 года. Враг смог на одном направлении захватить больше всего территории во время битвы за Бахмут, поскольку армия РФ прорвалась к Соледару и захватила его, окружив город с трех сторон. После чего оккупанты захватили весь город.

Об этом канал основательной аналитики рассказал в своем Telegram.

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"Украинские наступательные операции заняли 2 и 4 место соответственно. Срезание Времовского выступления принесло больше освобожденной территории, чем операция возле Работиного. Хотя обе не выполнили своих основных целей. При этом сил, привлеченных для удара на Бердянск, было гораздо меньше. Враг же опрокидывал резервы и зеков, в зависимости от интенсивности боев", — отмечают в сообщении.

итог за 2023 год наступательных операций
Наступательные операции в 2023 году. Фото: Deep State

Также в течение года враг пытался вытеснить украинские силы за Жеребец, однако этого не удалось достичь. Сейчас ситуация до сих пор сложная, а россияне своих планов не меняют.

"Так же и продолжается попытка окружить или захватить Авдеевку. В октябре было впечатление, что если кацап не остановится, то Авдеевка падет уже в ноябре. Но защитникам удалось удержать город и если бы не прорыв на юге, то ситуацию можно было бы перевести в ранг тяжелых, но стабильных. Зато те события принесли новые вызовы и ухудшили тактическую обстановку войск", — отмечают в публикации.

Наступление России на разных направлениях фронта

Уже летом украинские войска смогли добиться некоторых успехов к югу от Бахмута и на севере. Однако армия РФ начала контрнаступление и полностью захватила Хромово и часть Богдановки. Также ей удалось подойти к Ивановскому с севера.

Также враг продолжает наступать на Купянском направлении.

"Замыкают список кацапские операции. Наступление врага на Купянск, несмотря на всю боль обороны, присущую полосе ОТУ "Лиман", можно было бы даже не включать, если бы не два провала фронта в Гряниковке и Масютовке. Последняя надеемся будет предметом расследований", — отметили в сообщении.

Кроме того, оккупанты заняли Марьинку и сейчас пытаются наступать на Георгиевку и Новомихайловку.

"Иногда казалось, что все висит на волоске, но подразделения находят силы. Не секрет, что на том участке устали и наши, и под**ы. Ну, а операция противника в начале 2023-го под Угледаром стала целым мемом", — добавили в публикации.

итог за 2023 год наступательных операций
Скриншот сообщения из Telegram "Deep State"
итог за 2023 год наступательных операций
Скриншот сообщения из Telegram "Deep State"

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наступление российских оккупантов завершится ближе к весне этого года. По его словам, оно длится уже 2,5 месяца.

В свою очередь бывший командир "Азова" Максим Жорин убежден, что российские захватчики могут повторить наступление на Киев и Харьков. В этой ситуации украинцам следует не паниковать, а готовиться к такому варианту развития событий.

оккупанты
контрнаступление ВСУ
Бахмут
война в Украине
Россия

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