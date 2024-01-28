Андрющенко розповів про бажання росіян купувати квартири у Маріуполі — чим їх заманюють окупанти

Зруйнований Маріуполь. Фото: Stringer

Громадяни Росії активно висловлюють бажання купувати квартири у Маріуполі. Окупаційна влада заманює їх високою зарплатою та низькими відсотками під іпотеку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

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Андрющенко розповів, що була перша хвиля міграції, що складається з близько 55-60 тисяч людей із Центральної Азії. Втім, зараз російська влада очищає Маріуполь від цих мігрантів і заміняє їх росіянами.

"Це відбувається на тлі активного будівництва, яке створює ілюзію процвітання, через що місто на перший погляд виглядає менш зруйнованим, ніж насправді", — говорить він.

Андрющенко додав, що ніхто не замислюється, що вони заїжджають до квартир людей, які можуть бути вбиті. Але є такі люди, і вони будуть прибувати.

"У Маріуполі штучно тримають високу зарплату. Також їм обіцяють вигідні умови іпотеки під два відсотки на 30 років", — уточнив Андрющенко.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що до тимчасово окупованого українського міста прибув голова Чечні Рамзан Кадиров із сином. Згодом вони зникли з міста через появу громадянського дрона, який знімав з висоти, як підлітки грали у футбол.

Також ми писали, що до окупованого Маріуполя за два роки заселилася значна кількість росіян, вони тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних закладах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.

Крім того, росіяни активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі. При цьому російські агенти нерухомості стверджують, що квартири потребують ремонту, але це компенсується шикарним виглядом з вікна.