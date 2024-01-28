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Андрющенко розповів про бажання росіян купувати квартири у Маріуполі — чим їх заманюють окупанти

28 січня 2024 14:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Андрющенко розповів про бажання росіян купувати квартири у Маріуполі — чим їх заманюють окупанти
Зруйнований Маріуполь. Фото: Stringer
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Громадяни Росії активно висловлюють бажання купувати квартири у Маріуполі. Окупаційна влада заманює їх високою зарплатою та низькими відсотками під іпотеку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

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Андрющенко розповів, що була перша хвиля міграції, що складається з близько 55-60 тисяч людей із Центральної Азії. Втім, зараз російська влада очищає Маріуполь від цих мігрантів і заміняє їх росіянами.

"Це відбувається на тлі активного будівництва, яке створює ілюзію процвітання, через що місто на перший погляд виглядає менш зруйнованим, ніж насправді", — говорить він.

Андрющенко додав, що ніхто не замислюється, що вони заїжджають до квартир людей, які можуть бути вбиті. Але є такі люди, і вони будуть прибувати.

"У Маріуполі штучно тримають високу зарплату. Також їм обіцяють вигідні умови іпотеки під два відсотки на 30 років", уточнив Андрющенко.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що до тимчасово окупованого українського міста прибув голова Чечні Рамзан Кадиров із сином. Згодом вони зникли з міста через появу громадянського дрона, який знімав з висоти, як підлітки грали у футбол.

Також ми писали, що до окупованого Маріуполя за два роки заселилася значна кількість росіян, вони тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних закладах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.

Крім того, росіяни активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі. При цьому російські агенти нерухомості стверджують, що квартири потребують ремонту, але це компенсується шикарним виглядом з вікна.

квартири
іпотека
Маріуполь
росіяни
гроші
зарплатня
війна в Україні

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