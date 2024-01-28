Андрющенко рассказал о желании россиян покупать квартиры в Мариуполе — чем их заманивают оккупанты

Разрушенный Мариуполь. Фото: Stringer

Граждане России активно выражают желание покупать квартиры в Мариуполе. Оккупационные власти заманивают их высокой зарплатой и низкими процентами под ипотеку.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполе Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

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Андрющенко рассказал, что была первая волна миграции, состоящая из около 55-60 тысяч человек из Центральной Азии. Впрочем, сейчас российские власти очищают Мариуполь от этих мигрантов и замещают их россиянами.

"Это происходит на фоне активного строительства, создающего иллюзию процветания, из-за чего город на первый взгляд выглядит менее разрушенным, чем на самом деле", — говорит он.

Андрющенко добавил, что никто не задумывается, что они заезжают в квартиры людей, которые могут быть убиты. Но есть такие люди, и они будут прибывать.

"В Мариуполе искусственно держат высокую зарплату. Также им обещают выгодные условия ипотеки, под два процента на 30 лет", — уточнил Андрющенко.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированный украинский город прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с сыном. Впоследствии они скрылись из города из-за появления гражданского дрона, который снимал с высоты, как подростки играли в футбол.

Также мы писали, что в оккупированный Мариуполь за два года заселилось значительное количество россиян, они теперь занимают должности в оккупационных органах власти, медицинских учреждениях и различных организациях. И те украинцы, у которых нет российского паспорта, сталкиваются с тем, что не могут получить услуги.

Кроме того, россияне активно продают разрушенные квартиры украинцев в Мариуполе. При этом российские агенты недвижимости утверждают, что квартиры нуждаются в ремонте, но все это компенсируется шикарным видом из окна.