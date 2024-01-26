Гелікоптери Apache та Black Hawk, деталі, історія, успіхи у війнах

Гелікоптери AH-64 Apache (ліворуч) та UH-60 Black Hawk. Колаж: Новини.LIVE

Новини.LIVE продовжують серію матеріалів про західну авіаційну техніку, яка потрібна Збройним силам України для успішних бойових дій проти російських окупантів. У сьогоднішньому матеріалі — розповідь про американські гелікоптери, які використовуються тамтешньою армією для різноманітних завдань, як ударних, так і транспортних.

McDonnell Douglas AH-64 Apache

На появу "Апача" вплинуло дві ключові події. По-перше, в’єтнамська війна, в якій дуже непогано продемонстрував себе ударний гелікоптер Bell AH-1 Cobra. Коли Пентагон замовив новий гвинтокрил, то компанія Lockheed зайнялася цим проектом – але під тиском одного із заступників міністерство оборони переключилося на проект літака-штурмовика A-10 Thunderbolt, про який уже писали Новини.LIVE.

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Втім, ідея ударного гелікоптера залишилася — і була втілена трохи пізніше компанією Hughes Helicopters. 1975-го Apache здійснив свій перший політ, а через дев’ять років надійшов на озброєння американської армії — де перебуває і донині.

Ба більше, AH-64 використовується великою кількістю армій світу. Це Велика Британія і Греція, Ізраїль та Індія, Нідерланди та Єгипет, Південна Корея та Тайвань, Сингапур і Японія. І це далеко не увесь список країн. Справа в тому, що саме "Апач" є наймасовішим ударним гелікоптером на планеті. Таких літаків було виготовлено — станом на квітень 2020-го — 2400 одиниць.

Чим такий цінний цей гвинтокрил? Перш за все, дальністю ураження — ракети AGM-114 Hellfire, які використовуються на Apache, можуть завдавати серйозних уражень ворожій техніці з відстані до 11 кілометрів. Зважаючи на те, що максимальна дальність ураження танкових боєприпасів не перевищує 5 кілометрів, перевага американського гвинтокрила у бою з ворожою бронетехнікою є очевидною.

Це підтвердила і участь AH-64 у кількох військових конфліктах. Найпершою із них стала війна за звільнення Кувейту 1991 року. Саме з атак "Апачів" і розпочалася та операція західної коаліції. Так от, у одному із боїв один Apache знищив вісім іракських танків Т-72 радянського виробництва. Саме такі танки використовує в Україні російська окупаційна армія.

Крім того, важливим фактором є надійність цих гелікоптерів. Так, під час другої іракської війни, 2003 року, у одному із боїв було обстріляно 30 американських "Апачів" — але уже наступного дня, відремонтовані у польових умовах, вони повернулися на театр воєнних дій і продовжили знищувати іракську техніку.

Усе це підкреслює важливість отримання українською армією таких гвинтокрилів, які дозволили б активно знищувати на фронті російську бронетехніку. Але не тільки про AH-64 говорив у нещодавньому інтерв'ю командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Цей гелікоптер має безпосереднє відношення до України, бо, як видно уже із його назви — виробництвом цієї військової техніки займалася компанія Sikorsky Aircraft, створена уродженцем Києва Ігорем Сікорським.

Як і "Апач", "Чорний яструб" з’явився на світ у 70-х роках минулого століття, після в’єтнамської війни, яка не тільки обернулася для США серйозною поразкою, а і надала велику кількість інформації для роздумів. Одним із наслідків таких роздумів і став Black Hawk.

На відміну від Apache, цей гвинтокрил розроблявся із зовсім іншою метою. Він мав стати багатоцільовим повітряним судном — перш за все, транспортним. Але за час існування Black Hawk конструктори розробили велику кількість різноманітних варіантів та модифікацій.

Скажімо, модифікація EH-60C використовувалася для виконання спеціальних операцій у царині радіоелектронної боротьби. Варіант SH-60B — протичовновий, HH-60M — медичний, а VH-60A був створений для перевезення високопосадовців та генералітету американської армії.

Може "Чорний яструб" здійснювати й ударні завдання. Для цього на гелікоптері встановлюють уже згадані протитанкові ракети AGM-114 Hellfire. До речі, станом ще на 2001 рік таких ракет було випущено понад 65 тисяч штук. А гелікоптерів UH-60 Black Hawk компанія, заснована Ігорем Сікорвським, виготовили понад 2600 одиниць.

Тож ці гелікоптери могли б стати серйозною допомогою для Збройних сил України, зважаючи на те, що військове командування вітчизняної армії не відмовилося від подальших контрнаступів та звільнення української території. Американська авіаційна техніка уже неодноразово продемонструвала успішність у боротьбі із наземною військовою технікою, що особливо важливо — бронетехнікою радянського виробництва, яку використовує і російська армія. Тож будемо сподіватися, що Україна та Сполучені Штати Америки зможуть домовитися щодо цього питання, і українські Повітряні сили невдовзі використовуватимуть американську гелікоптери на театрі воєнних дій.