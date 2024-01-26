Вертолеты Apache и Black Hawk, детали, история, успехи в войнах

Вертолеты AH-64 Apache (слева) и UH-60 Black Hawk. Коллаж: Новини.LIVE

Новини.LIVE продолжают серию материалов о западной авиационной технике, которая нужна Вооруженным силам Украины для успешных боевых действий против российских оккупантов. В сегодняшнем материале — рассказ об американских вертолетах, которые используются тамошней армией для разнообразных задач, как ударных, так и транспортных.

McDonnell Douglas AH-64 Apache

На появление "Апача" повлияли два ключевых события. Во-первых, вьетнамская война, в которой очень неплохо продемонстрировал себя ударный вертолет Bell AH-1 Cobra. Когда Пентагон заказал новый вертолет, то компания Lockheed занялась этим проектом, но под давлением одного из заместителей министерство обороны переключилось на проект самолета-штурмовика A-10 Thunderbolt, о котором уже писали Новини.LIVE.

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Впрочем, идея ударного вертолета осталась и была воплощена чуть позже компанией Hughes Helicopters. В 1975 году Apache совершил свой первый полет, а через девять лет поступил на вооружение американской армии, где находится и по сей день.

Более того, AH-64 используется большим количеством армий мира. Это Великобритания и Греция, Израиль и Индия, Нидерланды и Египет, Южная Корея и Тайвань, Сингапур и Япония. И это далеко не весь перечень стран. Дело в том, что именно "Апач" является самым массовым ударным вертолетом на планете. Таких самолетов изготовлено — по состоянию на апрель 2020-го — 2400 единиц.

Чем так ценен этот вертолет? Прежде всего, дальностью поражения — ракеты AGM-114 Hellfire, которые используются на Apache, могут наносить серьезные поражения вражеской технике с расстояния до 11 километров. Учитывая, что максимальная дальность поражения танковых боеприпасов не превышает 5 километров, преимущество американского вертолета в бою с вражеской бронетехникой очевидно.

Это подтвердило и участие AH-64 в нескольких военных конфликтах. Первым из них стала война за освобождение Кувейта в 1991 году. Именно с атак "Апачей" и началась та операция западной коалиции. Так вот, в одном из сражений один Apache уничтожил восемь иракских танков Т-72 советского производства. Именно такие танки используют в Украине российская оккупационная армия.

Кроме того, важным фактором является надежность этих вертолетов. Так, во время второй иракской войны, в 2003 году, в одном из боев было обстреляно 30 американских "Апачей" — но уже на следующий день, отремонтированные в полевых условиях, они вернулись на театр военных действий и продолжили уничтожать иракскую технику.

Все это подчеркивает важность получения украинской армией вертолетов, которые позволили бы активно уничтожать на фронте российскую бронетехнику. Но не только об AH-64 говорил в недавнем интервью командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Этот вертолет имеет непосредственное отношение к Украине, потому что, как видно уже из его названия, производством этой военной техники занималась компания Sikorsky Aircraft, созданная уроженцем Киева Игорем Сикорским.

Как и "Апач", "Черный ястреб" появился на свет в 70-х годах прошлого века, после вьетнамской войны, которая не только обернулась для США серьезным поражением, но и предоставила большое количество информации для размышлений. Одним из последствий таких размышлений и стал Black Hawk.

В отличие от Apache, этот вертолет разрабатывался с совершенно иной целью. Он должен стать многоцелевым воздушным судном — прежде всего, транспортным. Но за время существования Black Hawk конструкторы разработали множество разнообразных вариантов и модификаций.

Скажем, модификация EH-60C использовалась для выполнения специальных операций в области радиоэлектронной борьбы. Вариант SH-60B — противолодочный, HH-60M — медицинский, а VH-60A был создан для перевозки высокопоставленных чиновников и генералитета американской армии.

Может "Черный ястреб" осуществлять и ударные задачи. Для этого на вертолете устанавливают уже упомянутые противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire. Кстати, по состоянию на 2001 год таких ракет было выпущено более 65 тысяч штук. А вертолетов UH-60 Black Hawk компания, основанная Игорем Сикорвским, изготовила более 2600 единиц.

Поэтому эти вертолеты могли бы стать серьезной помощью для Вооруженных сил Украины, учитывая, что военное командование отечественной армии не отказалось от дальнейших контрнаступлений и освобождения украинской территории. Американская авиационная техника уже неоднократно продемонстрировала успешность в борьбе с наземной военной техникой, что особенно важно — бронетехникой советского производства, которую использует и российская армия. Будем надеяться, что Украина и Соединенные Штаты Америки смогут договориться по этому вопросу, и украинские Воздушные силы вскоре будут использовать американские вертолеты на театре военных действий.