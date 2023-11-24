Арахамія про можливість переговорів з РФ — Україна зараз у поганій позиції

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео

Україна має дуже погану перемовну позицію. Держава не буде сідати за стіл перемовин з Росією, поки не звільняться усі українські землі.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Перемовна позиція України

За словами Арахамії, наразі Україна має дуже погану переговорну позицію. Він зазначив, спочатку необхідно звільнити всі українські території і лише за цієї умови можна буде сісти за стіл перемовин з РФ. Однак, зважаючи на ситуацію на фронті зараз, влада України не планує розпочинати будь-які переговори країною-окупантом.

"Зараз, я думаю, що все керівництво України, і політичне, і військове — про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, в нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати там, де ми залишаємося? "Давайте просто закінчувати?" Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме?" — вказав Давид Арахамія.

Рішення щодо перемовин будуть ухвалювати шляхом референдумів

Нардеп також наголосив, що рішення стосовно перемовин прийматимуть шляхом референдумів. На його думку, "як би не закінчувалась війна, окрім повної перемоги, усі рішення мають проходити через референдум".

"Якщо буде органічне закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували — тоді можливо. А якщо хтось щось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті – парламент просто один одного уб’є. Дуже будуть полярні погляди", — вважає депутат.

Нагадаємо, у Верховній Раді України триває дискусія стосовно того, чи потрібно розкривати дані про втрати серед українських військових на фронті. Деякі з депутатів вважають, що на другому році війни громадяни мають знати, скільки військовослужбовців загинуло.

Додамо, згідно з опитуванням, 55% росіян вважають, що Росія повинна почати мирні переговори та припинити війну. Однак 38% висловилися за продовження збройного конфлікту проти України.