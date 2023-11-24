Арахамия о возможности переговоров с РФ — Украина сейчас в плохой позиции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот с видео

У Украины очень плохая переговорная позиция. Государство не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока не освободятся все украинские земли.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Переговорная позиция Украины

По словам Арахамии, сейчас Украина имеет очень плохую переговорную позицию. Он отметил, что сначала необходимо освободить все украинские территории и только при этом условии можно будет сесть за стол переговоров с РФ. Однако, учитывая ситуацию на фронте сейчас, власти Украины не планируют начинать какие-либо переговоры со страной-оккупантом.

"Сейчас, я думаю, что все руководство Украины, и политическое, и военное — о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговорная очень плохая. За что мы будем сейчас садиться там, где мы остаемся? Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это воспримет?" — указал Давид Арахамия.

Решения по переговорам будут приниматься путем референдумов

Нардеп также подчеркнул, что решения по переговорам будут приниматься путем референдумов. По его мнению, "как бы ни заканчивалась война, кроме полной победы, все решения должны проходить через референдум".

"Если будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали — тогда возможно. А если кто-то будет подписывать, и это потом надо будет ратифицировать в парламенте — парламент просто друг друга убьет. Очень будут полярные взгляды", — считает депутат.

Напомним, в Верховной Раде Украины продолжается дискуссия о том, нужно ли раскрывать данные о потерях среди украинских военных на фронте. Некоторые депутаты считают, что на втором году войны граждане должны знать, сколько военнослужащих погибло.

Добавим, согласно опросу, 55% россиян полагают, что Россия должна начать мирные переговоры и прекратить войну. Однако 38% высказались за продолжение вооруженного конфликта против Украины.