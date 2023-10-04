"Армія дронів" у роботі: в мережі показали ефектне знищення ворожої БМП-3

Знищення ворожої техніки. Фото ілюстративне: google

Ударні підрозділи, які діють в межах проєкту "Армія дронів", точним ударом знищили російську БМП-3. Перед цим спецпризначенці СБУ здійснили розвідку.

Як знищували техніку окупантів, показали у СтратКомі ЗСУ.

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Повідомляється, що спочатку пілоти ЗСУ помітили ворожу БМП-3, яка обстрілювали територію Україну. Зрозумівши, що за нею слідкують, бойова машина "сховалась".

Однак, ударний дрон-камікадзе "Буцефал" оперативно її ліквідував.

"Під час розвідки спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили дроном-камікадзе "Армії дронів" замасковану ворожу БМП-3", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк.

Додамо, Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спочатку воїни провели повітряну розвідку, а потім завдали точного удару.

Крім того, Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.