"Армия дронов" в работе: в сети показали эффектное уничтожение вражеской БМП-3
Ударные подразделения, действующие в рамках проекта "Армия дронов", точным ударом уничтожили российскую БМП-3. Перед этим спецназовцы СБУ провели разведку.
Как уничтожали технику оккупантов, показали в СтратКоме ВСУ.
Уничтожение техники РФ
Сообщается, что сначала пилоты ВСУ заметили вражескую БМП-3, которая обстреливала территорию Украины. Поняв, что за ней следят, боевая машина "спряталась".
Однако ударный дрон-камикадзе "Буцефал" оперативно ее ликвидировал.
"В ходе разведки спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе "Армии дронов" замаскированную вражескую БМП-3", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно украинские воины показали, как эффектно уничтожили вражеский танк.
Добавим, Силы спецопераций профессионально уничтожили российские БМП и грузовики на Запорожском направлении. Сначала воины провели воздушную разведку, а затем нанесли точный удар.
Кроме того, Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.