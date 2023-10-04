"Армия дронов" в работе: в сети показали эффектное уничтожение вражеской БМП-3

Уничтожение вражеской техники. Фото иллюстративное: google

Ударные подразделения, действующие в рамках проекта "Армия дронов", точным ударом уничтожили российскую БМП-3. Перед этим спецназовцы СБУ провели разведку.

Как уничтожали технику оккупантов, показали в СтратКоме ВСУ.

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Сообщается, что сначала пилоты ВСУ заметили вражескую БМП-3, которая обстреливала территорию Украины. Поняв, что за ней следят, боевая машина "спряталась".

Однако ударный дрон-камикадзе "Буцефал" оперативно ее ликвидировал.

"В ходе разведки спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе "Армии дронов" замаскированную вражескую БМП-3", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские воины показали, как эффектно уничтожили вражеский танк.

Добавим, Силы спецопераций профессионально уничтожили российские БМП и грузовики на Запорожском направлении. Сначала воины провели воздушную разведку, а затем нанесли точный удар.

Кроме того, Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.