Армія РФ розмістила ППО на території нафтобази у Феодосії, — АТЕШ
Російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Російське ППО у Феодосії
Партизани повідомляють, що на території нафтового сховища у Феодосії було помічено установки "Панцир С1". Поблизу цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.
"Розгортання коштів ППО у нафтобази говорить не лише про дефіцит палива в регіоні, а й наголошує на стратегічній важливості цього місця для російських сил, а також їхньому намірі захистити його від можливих дій Сил оборони України", — зазначили представники партизанського руху.
Нагадаємо, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.
Крім того, 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.
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