Армія РФ розмістила ППО на території нафтобази у Феодосії, — АТЕШ

Російські солдати готуються працювати ППО. Фото: росЗМІ

Російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Читайте також:

Російське ППО у Феодосії

Партизани повідомляють, що на території нафтового сховища у Феодосії було помічено установки "Панцир С1". Поблизу цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

"Розгортання коштів ППО у нафтобази говорить не лише про дефіцит палива в регіоні, а й наголошує на стратегічній важливості цього місця для російських сил, а також їхньому намірі захистити його від можливих дій Сил оборони України", — зазначили представники партизанського руху.

Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ

Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ

Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ

Розміщення російського ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.

Крім того, 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.