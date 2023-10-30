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Армія РФ розмістила ППО на території нафтобази у Феодосії, — АТЕШ

30 жовтня 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ розмістила ППО на території нафтобази у Феодосії, — АТЕШ
Російські солдати готуються працювати ППО. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

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Російське ППО у Феодосії

Партизани повідомляють, що на території нафтового сховища у Феодосії було помічено установки "Панцир С1". Поблизу цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

"Розгортання коштів ППО у нафтобази говорить не лише про дефіцит палива в регіоні, а й наголошує на стратегічній важливості цього місця для російських сил, а також їхньому намірі захистити його від можливих дій Сил оборони України", — зазначили представники партизанського руху.

Російське ППО
Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ
Російське ППО
Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ
Російське ППО
Російське ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ
Російське ППО
Розміщення російського ППО у Феодосії. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.

Крім того, 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

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