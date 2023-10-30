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Армия РФ разместила ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, — АТЕШ

30 октября 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ разместила ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, — АТЕШ
Российские солдаты готовятся к работе ПВО. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска установили системы ПВО возле нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Возле этой зоны также находится пункт военной техники.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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Партизаны сообщают, что на территории нефтяного хранилища в Феодосии были замечены установки "Панцирь С1". Близ этой зоны также находится пункт военной техники.

"Развертывание средств ПВО у нефтебазы говорит не только о дефиците топлива в регионе, но и подчеркивает стратегическую важность этого места для российских сил, а также их намерение защитить его от возможных действий Сил обороны Украины", — указали представители партизанского движения.

Российкое ПВО
Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ
Российкое ПВО
Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ
Российкое ПВО
Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ
Российкое ПВО
Размещение российского ПВО в Феодоссии. ФОто: АТЕШ

Напомним, что в оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.

Кроме того, 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

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