Армия РФ разместила ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, — АТЕШ

Российские солдаты готовятся к работе ПВО. Фото: росСМИ

Российские войска установили системы ПВО возле нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Возле этой зоны также находится пункт военной техники.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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Российское ПВО в Феодосии

Партизаны сообщают, что на территории нефтяного хранилища в Феодосии были замечены установки "Панцирь С1". Близ этой зоны также находится пункт военной техники.

"Развертывание средств ПВО у нефтебазы говорит не только о дефиците топлива в регионе, но и подчеркивает стратегическую важность этого места для российских сил, а также их намерение защитить его от возможных действий Сил обороны Украины", — указали представители партизанского движения.

Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ

Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ

Российское ПВО в Феодосии. Фото: АТЕШ

Размещение российского ПВО в Феодоссии. ФОто: АТЕШ

Напомним, что в оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.

Кроме того, 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.