В оккупированном Севастополе прозвучал взрыв

Последствия взрыва в Севастополе. Фото архивное. Фото: соцсети

В оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает monitor.

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Сообщение мониторнинговых каналов. Фото: скриншот

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Севастополе прозвучало три взрыва. При этом в некоторых районах уже отключили электроэнергию.

Последствия взрыва в Севастополе. Фото: Крымский ветер

Последствия взрыва в Севастополе. Фото: Крымский ветер

Позже в соцсетях появилась информация о том, что виден дым в районе Стрелецкой бухты.

Стоит отметить, что незадолго до взрывов, в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.