В оккупированном Севастополе прозвучал взрыв
В оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает monitor.
Взрыв в Севастополе
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Севастополе прозвучало три взрыва. При этом в некоторых районах уже отключили электроэнергию.
Позже в соцсетях появилась информация о том, что виден дым в районе Стрелецкой бухты.
Стоит отметить, что незадолго до взрывов, в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Напомним, что 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Также мы сообщали, что в Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.
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