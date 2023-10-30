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В оккупированном Севастополе прозвучал взрыв

30 октября 2023 12:04
обновлено: 12:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В оккупированном Севастополе прозвучал взрыв
Последствия взрыва в Севастополе. Фото архивное. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Севастополе прозвучал мощный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает monitor.

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Взрыв в Севастополе

скриншот
Сообщение мониторнинговых каналов. Фото: скриншот

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Севастополе прозвучало три взрыва. При этом в некоторых районах уже отключили электроэнергию.

Взрыв в Севастополе
Последствия взрыва в Севастополе. Фото: Крымский ветер
Взрыв в Севастополе
Последствия взрыва в Севастополе. Фото: Крымский ветер

Позже в соцсетях появилась информация о том, что виден дым в районе Стрелецкой бухты.

Стоит отметить, что незадолго до взрывов, в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что в Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.

 

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