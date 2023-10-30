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В окупованому Севастополі пролунав вибух

30 жовтня 2023 12:04
оновлено: 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В окупованому Севастополі пролунав вибух
Наслідки вибуху у Севастополі. Фото архівне. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє monitor.

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Вибух у Севастополі

скріншот
Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Севастополі пролунало три вибухи. При цьому у деяких районах уже відключили електроенергію.

Вибух у Севастополі
Наслідки вибуху у Севастополі. Фото: Крымський ветер
Вибух у Севастополі
Наслідки вибуху у Севастополі. Фото: Крымський ветер

Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що видно дим у районі Стрілецької бухти.

Варто зазначити, що незадовго до вибухів у Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що в Криму російські загарбники все частіше виробляють потужні маневри своїми силами та засобами. Окупанти це роблять для того, щоб захиститися від обстрілів та перерозподілити сили.

 

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