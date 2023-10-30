В окупованому Севастополі пролунав вибух
В окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє monitor.
Вибух у Севастополі
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Севастополі пролунало три вибухи. При цьому у деяких районах уже відключили електроенергію.
Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що видно дим у районі Стрілецької бухти.
Варто зазначити, що незадовго до вибухів у Севастополі оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.
Також ми повідомляли, що в Криму російські загарбники все частіше виробляють потужні маневри своїми силами та засобами. Окупанти це роблять для того, щоб захиститися від обстрілів та перерозподілити сили.
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