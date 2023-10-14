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Армія РФ зазнає великих втрат на Донеччині: статистика Генштабу

14 жовтня 2023 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Армія РФ зазнає великих втрат на Донеччині: статистика Генштабу
ЗСУ завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували понад 900 російських окупантів. Крім того, ворожа армія лишилася без важливої військової техніки. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, за минулу добу російська армія зменшилася на 970 солдатів. 

Також українські військові залишили противника без 9 танків, 24 бронемашин, 26 артилерійських систем, 1 засобу ППО, 1 літака, 1 БпЛА, 22 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниць спеціальної техніки. 

Втрати окупантів на 14 жовтня:

  • особового складу — близько 286890 (+970) осіб;
  • танків — 4940 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9337 (+24) одиниць;
  • артилерійських систем — 6833 (+26) одиниці;
  • РСЗВ — 811 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 547 (+1)  одиниць;
  • літаків — 317 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 531 (+0) одиниця;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  9225 (+22) одиниць;
  • спеціальної техніки — 971 (+4) одиниць.
Втрати армії РФ
Фото: Генштаб 

Втрати РФ на Донеччині

Водночас армія РФ продовжує зазначати великих втрат на полі бою, зокрема на Донеччині. 

"Так, лише за останні 3 дні пыд час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів становили понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених", — кажуть у Генштабі. 

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки. 

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