Армія РФ зазнає великих втрат на Донеччині: статистика Генштабу

ЗСУ завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували понад 900 російських окупантів. Крім того, ворожа армія лишилася без важливої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, за минулу добу російська армія зменшилася на 970 солдатів.

Також українські військові залишили противника без 9 танків, 24 бронемашин, 26 артилерійських систем, 1 засобу ППО, 1 літака, 1 БпЛА, 22 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів на 14 жовтня:

особового складу — близько 286890 (+970) осіб;

танків — 4940 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 9337 (+24) одиниць;

артилерійських систем — 6833 (+26) одиниці;

РСЗВ — 811 (+0) одиниці;

засобів ППО — 547 (+1) одиниць;

літаків — 317 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1) одиниць;

крилатих ракет — 1 531 (+0) одиниця;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9225 (+22) одиниць;

спеціальної техніки — 971 (+4) одиниць.

Фото: Генштаб

Втрати РФ на Донеччині

Водночас армія РФ продовжує зазначати великих втрат на полі бою, зокрема на Донеччині.

"Так, лише за останні 3 дні пыд час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів становили понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених", — кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.