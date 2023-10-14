Армія РФ зазнає великих втрат на Донеччині: статистика Генштабу
За минулу добу українські військові ліквідували понад 900 російських окупантів. Крім того, ворожа армія лишилася без важливої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені вороги
Відтак, за минулу добу російська армія зменшилася на 970 солдатів.
Також українські військові залишили противника без 9 танків, 24 бронемашин, 26 артилерійських систем, 1 засобу ППО, 1 літака, 1 БпЛА, 22 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів на 14 жовтня:
- особового складу — близько 286890 (+970) осіб;
- танків — 4940 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9337 (+24) одиниць;
- артилерійських систем — 6833 (+26) одиниці;
- РСЗВ — 811 (+0) одиниці;
- засобів ППО — 547 (+1) одиниць;
- літаків — 317 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1) одиниць;
- крилатих ракет — 1 531 (+0) одиниця;
- кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9225 (+22) одиниць;
- спеціальної техніки — 971 (+4) одиниць.
Втрати РФ на Донеччині
Водночас армія РФ продовжує зазначати великих втрат на полі бою, зокрема на Донеччині.
"Так, лише за останні 3 дні пыд час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів становили понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених", — кажуть у Генштабі.
Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.
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