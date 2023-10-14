Армия РФ несет большие потери в Донецкой области: статистика Генштаба
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 900 российских оккупантов. Кроме того, вражеская армия осталась без важной военной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные враги
За прошедшие сутки российская армия стала меньше на 970 солдат.
Также украинские военные оставили противника без 9 танков, 24 бронемашины, 26 артиллерийских систем, 1 средства ПВО, 1 самолета, 1 БпЛА, 22 единиц автомобильной техники и 4 единицы специальной техники.
Потери оккупантов на 14 октября:
- личного состава — около 286890 (970) человек;
- танков — 4940 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин — 9337 (+24) единиц;
- артиллерийских систем — 6833 (+26) единицы;
- РСЗО — 811 (+0) единицы;
- средств ПВО — 547 (+1) единиц;
- самолетов —317 (+1) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1) единиц;
- крылатых ракет — 1531 (+0) единица;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22) единиц;
- специальной техники — 971 (+4) единиц.
Потери РФ в Донецкой области
В то же время, армия РФ продолжает нести большие потери на поле боя, в частности, на Донетчине.
"Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых", — говорят в Генштабе.
Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.
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