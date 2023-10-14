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Армия РФ несет большие потери в Донецкой области: статистика Генштаба

14 октября 2023 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Армия РФ несет большие потери в Донецкой области: статистика Генштаба
ВСУ наносят удар по врагам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 900 российских оккупантов. Кроме того, вражеская армия осталась без важной военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки российская армия стала меньше на 970 солдат.

Также украинские военные оставили противника без 9 танков, 24 бронемашины, 26 артиллерийских систем, 1 средства ПВО, 1 самолета, 1 БпЛА, 22 единиц автомобильной техники и 4 единицы специальной техники.

Потери оккупантов на 14 октября:

  • личного состава — около 286890 (970) человек;
  • танков — 4940 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9337 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем — 6833 (+26) единицы;
  • РСЗО — 811 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 547 (+1) единиц;
  • самолетов —317 (+1) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1) единиц;
  • крылатых ракет — 1531 (+0) единица;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22) единиц;
  • специальной техники — 971 (+4) единиц.
Утраты армии РФ
Фото: Генштаб

Потери РФ в Донецкой области

В то же время, армия РФ продолжает нести большие потери на поле боя, в частности, на Донетчине.

"Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых", — говорят в Генштабе.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

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