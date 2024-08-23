Українська артилерія воює на Запоріжжі

Артилерія ЗСУ успішно працює проти росіян запалювальними снарядами — вражаюче відео
23 серпня 2024 23:31
Російські позиції під обстрілом української артилерії. Фото: скриншот
На Запорізькому напрямку Збройні сили України продовжують бойові дії проти російських загарбників. Зокрема вони успішно застосовують запалювальні 122-мм снаряди проти позицій ворога.
Про це повідомив Маріуполь.Спротив у п'ятницю, 23 серпня.
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"ЗСУ ведуть вогонь запалювальними 122-мм снарядами по позиціям росіян у посадці, щоб тих мавп звідти "викурити". Запорізький напрямок", — говориться у повідомленні.
На відео можна побачити, як артилерія Сил оборони знищує позиції російських загарбників. Використання запалювальних 122-мм снарядів призводить до того, що росіянами доводиться покидати свої позиції через вогонь та густий дим.
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