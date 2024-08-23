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Артиллерия ВСУ успешно работает против россиян зажигательными снарядами — впечатляющее видео

23 августа 2024 23:31
Дмитрий Галушка - Редактор
Украинская артиллерия воюет в Запорожье
Российские позиции под обстрелом украинской артиллерии. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины продолжают боевые действия против российских захватчиков. В частности, они успешно применяют зажигательные 122-мм снаряды против позиций врага.

Об этом сообщил Маріуполь.Спротив в пятницу, 23 августа.

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"ВСУ ведут огонь зажигательными 122-мм снарядами по позициям россиян в посадке, чтобы обезьян оттуда "выкурить". Запорожское направление", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как артиллерия Сил обороны уничтожает позиции российских захватчиков. Использование зажигательных 122-мм снарядов приводит к тому, что россиянам приходится покидать свои позиции через огонь и густой дым.

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