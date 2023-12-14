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Атака дронів на територію РФ була спецоперацією української розвідки, — ЗМІ

14 грудня 2023 09:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Атака дронів на територію РФ була спецоперацією української розвідки, — ЗМІ
Українські розвідники. Фото: Командування ОС ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Атака безпілотників на територію РФ в ніч проти 14 грудня була спецоперацією української розвідки. Цілі дронів знаходилися у Московській та Калузькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в українських спецслужбах.

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Зазначається, що цілями ГУР МО України були саме об'єкти військового призначення на території цих двох російських областей.

"Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей", — зазначив один із співрозмовників видання. 

Що про це відомо

У ніч проти 14 грудня російська ППО "відбила атаку безпілотників". У РФ заявили, що вони нібито летіли на Москву.

Також ми писали, що партизани "АТЕШ" проникли на територію військової частини Російської гвардії в Москві. Вони вказали точні координати частини та відзняли там низку корисних матеріалів для наших військових.

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